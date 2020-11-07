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11:07   7 Ноября 2020
Политика

Пушков прокомментировал вероятность начала гражданской войны в США

Пушков прокомментировал вероятность начала гражданской войны в США

Российский сенатор Алексей Пушков рассмотрел возможность начала гражданской войны в США и написал об этом в своем Telegram-канале.

В последнее время часто обсуждают надвигающийся крах Соединенных Штатов, их раскол на два государства, начало гражданской войны, отметил Пушков. По его словам, ничего из перечисленного не произойдет.

Сравнения с периодом гражданской войны в XIX веке не являются корректными, сказал сенатор и добавил, что в настоящее время нет ни одного признака приближающегося конфликта. Для возникновения гражданской войны необходимо противостояние двух социальных станов с различными целями и идеологией, объяснил он.

Несмотря на это, ситуация с президентскими выборами ослабила США, заключил Пушков.

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#сша #пушков #гражданская война

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