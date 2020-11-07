"Вот это демократия": россияне высмеяли слова Байдена о выборах главы США

Российские интернет-пользователи высмеяли заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что его штаб намерен получить свыше 300 голосов выборщиков.

Российские интернет-пользователи высмеяли заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что его штаб намерен получить свыше 300 голосов выборщиков.

Ранее кандидат на пост главы США от Демократической партии выразил уверенность, что сможет получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. Также Байден рассказал о поддержке более 74 миллионов американцев.

Россияне бурно отреагировали на это заявление, обратив особое внимание на весьма спорный характер этой "поддержки".

"Все обнаруженные бюллетени мертвых душ проголосовали за демократа Байдена.... вот это демократия", — отметил пользователь Сети.

Другой комментатор полагает, что в случае избрания Байдена в Соединенных Штатах будет "концентрационный лагерь".

"Коллективное сумасшествие — голосовать за старика, вступившего в диагноз слабоумие", — подчеркнул другой пользователь.

"Вот это ДЕМОКРАТИЯ!!! Даже мертвые имеют право голоса!!!" — поделился мнением еще один россиянин.

Большинство российских комментаторов высмеяли Байдена за его поспешные заявления, а также напомнили, что действующий глава США Дональд Трамп намерен оспорить результаты выборов в нескольких штатах.