Тимошенко рассказала, как Киев планирует уничтожать украинцев

Процесс уничтожения нации начался на Украине. С таким заявлением выступила лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Процесс уничтожения нации начался на Украине. С таким заявлением выступила лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко вспомнила о медицинской реформе Ульяны Супрун, которая началась при предыдущем президенте Украины. По мнению политика, тогда стартовал процесс уничтожения украинской нации. Во время президентства Петра Порошенко на Украине закрыли несколько сотен медицинских учреждений. Реформа поставила украинцев на "грань выживания", подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" посетовала на то, что со времен Порошенко на Украине видна стратегия по минимизации украинцев на родине.