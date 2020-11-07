В России за сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек

Новых 20 396 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в 85 российских регионах за последние сутки. 25% пациентов не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Новых 20 396 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в 85 российских регионах за последние сутки. 25% пациентов не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Зафиксировано также 364 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России. Полностью выздоровели и были выписаны за последние сутки 16 803 человека.

Всю необходимую информацию на фоне пандемии коронавирусной инфекции и сложной эпидемиологической ситуации в стране можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.