Выборы президента в США: Байден лидирует, Трамп ждет суда

Последние бюллетени избирателей подсчитывают в Соединенных Штатах.

Последние избирательные бюллетени подсчитывают на выборах президента США. Пока демократ Джо Байден опережает действующего главу республиканца Дональда Трампа, но последний обвиняет штаб оппонента в фальсификациях, связанных с почтовым голосованием, и грозит судом. О главном к 7 ноября — в материале «Политики Сегодня»

Байден заявил, что выиграет выборы, набрав более 300 голосов выборщиков, но пока не готов объявить о победе. Кандидат подчеркнул, что его уже поддержали более 74 миллионов американцев — больше, чем когда-либо в истории Соединенных Штатов.

The numbers tell us a clear and convincing story: We're going to win this race.

Трампу заявления соперника не понравились. Действующий президент счел их «неправомерными» — до того момента, как закончится судебное разбирательство. В отдельном твите республиканец написал, что заметно обгонял Байдена в день выборов вечером, однако потом, спустя дни, это преимущество «волшебным образом исчезло».

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

77-летний кандидат в президенты от Демократической партии в свою очередь заверяет, что не допустит препятствий подсчету голосов избирателей. В эфире телеканала CBSN кандидат подчеркнул, что голос каждого в ходе избирательного процесса нового главы государства будет засчитан.

Тем временем, Верховный суд США после требования республиканцев все же постановил изъять бюллетени в штате Пенсильвания, которые были получены уже после закрытия участков в день выборов. Их будут пересчитывать отдельно.

Ранее сторонники Трампа в иске потребовали от ведомства решить, имеют ли эти бюллетени законную силу. В Пенсильвании их принимают по почте в течение нескольких дней уже после окончания голосования.

Иск республиканцев согласился рассмотреть и суд в штате Невада. Активисты, поддерживающие Трампа, также требуют временно прекратить подсчет присланных по почте голосов. Около трех тысяч бюллетеней поступили от людей, не являющихся жителями штата, уверяют сторонники действующего президента.

При этом генпрокурор штата Аарон Форд охарактеризовал поданный иск как «мусор», а представитель Национального комитета Демпартии Марк Элиас заявил, что «республиканцы выдвигают вымышленные обвинения в манипуляциях с бюллетенями».

Госсекретарь еще одного колеблющегося штата — Аризоны — Кэти Хоббс уверяет, что в Финиксе не учитывают незаконные бюллетени на выборах президента.

По словам Хоббс, еще 235 тысяч избирательных бюллетеней предстоит обработать в Аризоне в выходные.

Джо Байден увеличил до 27 130 голосов отрыв от Трампа в ключевом штате Пенсильвания, сообщает CNN. Победа в нем дает кандидату 20 голосов членов коллегии выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

К утру субботы Байден заручился поддержкой 49,6% голосовавших в Филадельфии и окрестностях, за Трампа — 49,2%. В Джорджии, по данным того же телеканала, демократ опережает республиканца всего лишь на четыре тысячи голосов.

Latest update - still no declared winner in #USelection but Biden now leads in four states: Georgia - 7,200 lead Arizona - 30,000 lead Penn - 28,800 lead Nevada - 22,700 lead He's currently on 253, if he holds all four he ends up on 306 (two more than Trump got in 2016).