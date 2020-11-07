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13:19   7 Ноября 2020
Весь мир

Выборы президента в США: Байден лидирует, Трамп ждет суда

Выборы президента в США: Байден лидирует, Трамп ждет суда

Последние избирательные бюллетени подсчитывают на выборах президента США. Пока демократ Джо Байден опережает действующего главу республиканца Дональда Трампа, но последний обвиняет штаб оппонента в фальсификациях, связанных с почтовым голосованием, и грозит судом. О главном к 7 ноября — в материале «Политики Сегодня»

Байден заявил, что выиграет выборы, набрав более 300 голосов выборщиков, но пока не готов объявить о победе. Кандидат подчеркнул, что его уже поддержали более 74 миллионов американцев — больше, чем когда-либо в истории Соединенных Штатов.

 

«Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. <...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду», — сказал 78-летний Байден.

Трампу заявления соперника не понравились. Действующий президент счел их «неправомерными» — до того момента, как закончится судебное разбирательство. В отдельном твите республиканец написал, что заметно обгонял Байдена в день выборов вечером, однако потом, спустя дни, это преимущество «волшебным образом исчезло».

«Судебные разбирательства только начинаются», — заявил Дональд Трамп.

77-летний кандидат в президенты от Демократической партии в свою очередь заверяет, что не допустит препятствий подсчету голосов избирателей. В эфире телеканала CBSN кандидат подчеркнул, что голос каждого в ходе избирательного процесса нового главы государства будет засчитан.

«Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло», — заключил Байден.

Тем временем, Верховный суд США после требования республиканцев все же постановил изъять бюллетени в штате Пенсильвания, которые были получены уже после закрытия участков в день выборов. Их будут пересчитывать отдельно. 

Ранее сторонники Трампа в иске потребовали от ведомства решить, имеют ли эти бюллетени законную силу. В Пенсильвании их принимают по почте в течение нескольких дней уже после окончания голосования.

Выборы в США

Иск республиканцев согласился рассмотреть и суд в штате Невада. Активисты, поддерживающие Трампа, также требуют временно прекратить подсчет присланных по почте голосов. Около трех тысяч бюллетеней поступили от людей, не являющихся жителями штата, уверяют сторонники действующего президента.

При этом генпрокурор штата Аарон Форд охарактеризовал поданный иск как «мусор», а представитель Национального комитета Демпартии Марк Элиас заявил, что «республиканцы выдвигают вымышленные обвинения в манипуляциях с бюллетенями».

Госсекретарь еще одного колеблющегося штата — Аризоны — Кэти Хоббс уверяет, что в Финиксе не учитывают незаконные бюллетени на выборах президента.

«Я не знаю никого из своих коллег в стране, которые бы позволили делать подсчет незаконных бюллетеней в своих штатах», — сказала она.

По словам Хоббс, еще 235 тысяч избирательных бюллетеней предстоит обработать в Аризоне в выходные.

Выборы в США

Джо Байден увеличил до 27 130 голосов отрыв от Трампа в ключевом штате Пенсильвания, сообщает CNN. Победа в нем дает кандидату 20 голосов членов коллегии выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

К утру субботы Байден заручился поддержкой 49,6% голосовавших в Филадельфии и окрестностях, за Трампа — 49,2%. В Джорджии, по данным того же телеканала, демократ опережает республиканца всего лишь на четыре тысячи голосов.

Выборы 46-го президента США прошли во вторник, 3 ноября. В настоящее время продолжается подсчет голосов. Основные сомнения в честности прошедших выборов вызвало голосование по почте (из-за пандемии), которым воспользовались гораздо больше сторонников демократов, чем республиканцев.

Избирательная система в Соединенных Штатах предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор президента возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в Конгрессе США.

Выборы в США

Победитель выборов пока не определен в штатах Невада (шесть голосов выборщиков), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Пенсильвания (20), Аляска (3). В Аризоне (11), где отрыв Байдена составляет около 37 тыс. голосов, победителем его считают Fox News и агентство Associated Press.

Другие американские СМИ не торопятся прогнозировать победу демократа в этом штате. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

В президентской гонке выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате. Однако обязывающего их к этому закона нет.

Ранее ПС подготовила большой материал, о том,  как выбирают президента американцы.

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