Лукашенко предупредил врачей о последствиях переезда из Белоруссии в Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил врачей о последствиях переезда в Польшу для работы с зараженными коронавирусом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил врачей о последствиях переезда в Польшу для работы с зараженными коронавирусом.

Белорусский лидер напомнил, что недавно в Польше заявили о планах приглашать к себе на работу медиков из других стран. По словам Лукашенко, лишних врачей в стране нет, нужно лечить своих граждан. Он отметил, что никого держать в Белоруссии не будут, но в дальнейшем с возвращением в республику могут возникнуть трудности.

"Надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать", — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики обратил внимание, что его слова не являются угрозой. Это приказ для правительства, нужно всех сотрудников ставить на места, но не препятствовать им в случае переезда в другую страну, заключил Лукашенко.