Китайская криптовалюта может уничтожить доллар

Криптовалюта Китая может подорвать статус резервной валюты доллара и полностью вытеснить ее с рынка.

Криптовалюта Китая может подорвать статус резервной валюты доллара и полностью вытеснить ее с рынка.

Растущая популярность цифровых токенов является серьезной угрозой для мировых валют, так как они гораздо удобнее для широкой публики. Китай может стать первым государством, запустившим национальную криптовалюту. Банки страны объявили о законопроекте, который будет означать предоставление правового статуса китайским виртуальным денежным единицам. Цифровой юань будет полностью интегрирован в национальную валютную систему.

Китайская криптовалюта может стать серьезной проблемой для доллара, так как главным преимуществом таких платежей является ее независимость от международных платежных систем SWIFT, MasterCard и Visa. Все они контролируются Соединенными Штатами, которые умело этим пользуются, говорит в интервью "Взгляду" директор департамента рынков капитала ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Запуск цифрового юаня может стать существенным ударом для американской валюты, так как многие страны уже начали отказываться от доллара из-за постоянных американских санкций.

«Разрушительный потенциал такой цифровой валюты нанесет самый сильный удар именно по США. В первую очередь это касается гегемонии доллара», — отмечают аналитики JPMorgan.

Таким образом, появление цифровых конкурентов существенно ослабляет позиции американской валюты и предоставляет рынку качественные альтернативы.