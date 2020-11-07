Порошенко заявил, что его теща находится в больнице из-за COVID-19

Бывший украинский президент Петр Порошенко сообщил, что его теща умирает от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

Бывший украинский президент Петр Порошенко сообщил, что его теща умирает от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

Порошенко рассказал, что мать его жены лежит в больнице, где проходит лечение от коронавируса. В настоящее время она находится без сознания.

"Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которую вы тут сейчас грузите телезрителям", — заявил Порошенко.

Ранее бывший украинский президент перенес COVID-19. Его супруга сообщала, что у Порошенко было выявлено двустороннее воспаление легких. 13 октября политик вновь сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.