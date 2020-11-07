Посол РФ Нечаев призвал Европу отреагировать на действия Киева в Донбассе

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал лидеров стран Европы отреагировать на действия киевских властей в Донбассе.

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал лидеров стран Европы отреагировать на действия киевских властей в Донбассе.

По словам дипломата, Киеву и Донбассу удалось осуществить обмен пленными и согласовать новое перемирие, которое не соблюдается полностью. Остальные решения парижского саммита остаются нереализованными, и вина в этом лежит на Правительстве Украины, добавил он.

Киев занят только критикой предложенного комплекса мер вместо их реализации, сказал Нечаев. Украинские власти отказываются от прямого диалога с представителями Донбасса, они не утвердили в законодательстве "формулу Штайнмайера", не поспособствовали согласованию новых участков линии соприкосновения, откуда должен произойти отвод военных сил, подчеркнул посол.