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9:55   7 Ноября 2020
Армия

Минобороны Азербайджана сообщило об отступлении армянских вооруженных сил

Минобороны Азербайджана сообщило об отступлении армянских вооруженных сил

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении были вынуждены отступить во время боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Армянская армия, как заявило азербайджанское ведомство, в течение суток с 6 на 7 ноября обстреливала боевые позиции сил Азербайджана и мирные населенные пункты в различных фронтовых направлениях. Представители Минобороны подчеркнули, что, армия Армении понесла большие потери в технике и живой силе, после чего была вынуждена отступить в срочном порядке. В настоящий момент боевые действия в зоне Нагорного Карабаха продолжаются.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в разжигании боевых действий.

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#азербайджан #армения #карабах

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