Минобороны Азербайджана сообщило об отступлении армянских вооруженных сил

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении были вынуждены отступить во время боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении были вынуждены отступить во время боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Армянская армия, как заявило азербайджанское ведомство, в течение суток с 6 на 7 ноября обстреливала боевые позиции сил Азербайджана и мирные населенные пункты в различных фронтовых направлениях. Представители Минобороны подчеркнули, что, армия Армении понесла большие потери в технике и живой силе, после чего была вынуждена отступить в срочном порядке. В настоящий момент боевые действия в зоне Нагорного Карабаха продолжаются.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в разжигании боевых действий.