Врачи назвали новый тревожный симптом серьезного поражения легких

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал симптом коронавируса, на который следует обратить особое внимание.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал симптом коронавируса, на который следует обратить особое внимание.

Самым настораживающим симптомом при заболевании COVID-19, по словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, является одышка, и при первых ее проявлениях стоит начать беспокоиться, сообщает телеканал "360".

Врач посоветовал чаще прислушиваться к своему дыханию, правда, делать это следует в состоянии покоя.

"Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", — пояснил эксперт.

По словам Болибока, если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность. Врач отметил, что особенно опасна одышка в сочетании с тахикардией.