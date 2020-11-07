Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с картами россиян

Мошенники создали новый способ украсть деньги с банковских карт россиян, сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Мошенники создали новый способ украсть деньги с банковских карт россиян, сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Нарушители пользуются кадрами пресс-конференции правительства, рассказала Шумакова. Злоумышленники опубликовали фейковый ролик, который начинается с выпуска новостей, а в конце сообщается о якобы причитающихся выплатах гражданам. Чтобы их получить, нужно на сайте, который имитирует страницы госорганов, ввести данные банковской карты, предупредила эксперт.

Также мошенники предлагают внести сумму для оплаты услуг юриста. Злоумышленники ссылаются на нормативные акты, которых не существует, и обещают гражданам компенсацию расходов при оплате зарубежных товаров.