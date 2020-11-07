Попова рассказала, где наиболее опасное место для заражения COVID-19

Место, в котором чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией, назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Место, в котором чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией, назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наиболее опасным местом для заражения является транспорт, сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1". Она отметила, что, согласно статистике, 80% заболевших инфекцией пренебрегали санитарными требованиями.

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