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9:31   7 Ноября 2020
Общество

Попова рассказала, где наиболее опасное место для заражения COVID-19

Попова рассказала, где наиболее опасное место для заражения COVID-19

Место, в котором чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией, назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наиболее опасным местом для заражения является транспорт, сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1". Она отметила, что, согласно статистике, 80% заболевших инфекцией пренебрегали санитарными требованиями.

Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно обновляется и дополняется.

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#россия #роспотребнадзор #транспорт #коронавирус

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