9:31 7 Ноября 2020Общество
Попова рассказала, где наиболее опасное место для заражения COVID-19
Место, в котором чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией, назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Место, в котором чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией, назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Наиболее опасным местом для заражения является транспорт, сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1". Она отметила, что, согласно статистике, 80% заболевших инфекцией пренебрегали санитарными требованиями.
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