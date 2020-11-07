Мураховский возглавит омский Минздрав после скандального ухода Солдатовой

Бывший главный врач городской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский сменил на посту главы Минздрава Омской области Ирину Солдатову после скандала со скорыми.

Бывший главный врач городской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский сменил на посту главы Минздрава Омской области Ирину Солдатову после скандала со скорыми.

Александр Мураховский возглавлял больницу, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. После скандала 27 октября, когда две бригады скорой помощи привезли пациентов к зданию регионального Минздрава, губернатор Омской области Александр Бурков отказался от реабилитации после коронавируса. Глава региона начал в ручном режиме разрешать сложившуюся ситуацию.

На следующий день была назначена служебная проверка, в результате которой главу регионального Минздрава Ирину Солдатову сняли с должности. На ее место Бурков назначил Александра Мураховского. О соответствующем указе пресс-служба правительства Омской области сообщила в субботу, 7 ноября.