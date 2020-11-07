Опубликованы архивные документы о параде в Москве 1941 года

В рамках деятельности Минобороны РФ по охране и защите исторической правды были опубликованы архивные документы парада в Москве 1941 года.

В рамках деятельности Минобороны РФ по охране и защите исторической правды были опубликованы архивные документы парада в Москве 1941 года.

Документы размещены на официальном сайте ведомства. Как отметили в Минобороны, парад проводился во время кровопролитных битв у Москвы, чтобы показать, что столица не будет сдана врагу.

"Именно после этого парада, проведенного в самый грозный час войны, тысячи молодых людей со всех уголков страны стремились записаться добровольцами", — подчеркнули в Минобороны.

В параде участвовали пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики. В день парада был усилен пропускной режим: кроме участников, мероприятие посетили всего 41 человек и 4 служебных автомобиля.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал архивные документы коллеге из Казахстана. В них рассказывается о вкладе народа республики в разгром врага в годы Великой Отечественной войны.