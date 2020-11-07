8:00 7 Ноября 2020Политика
Американский чиновник Марк Медоуз заболел COVID-19
Вашингтон, 7 ноября. Глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заболел COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg ссылаясь источник в окружении чиновника.
Вашингтон, 7 ноября. Глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заболел COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg ссылаясь источник в окружении чиновника.
Согласно данным источника, Медоуз сообщил о положительном тесте на коронавирус близкому кругу советников после завершения голосования на президентских выборах в США.
Он также добавил, что в настоящий момент неизвестно, когда именно американский чиновник заразился коронавирусом и появились ли у него какие-либо симптомы.
Голосование избирателей на выборах нового президента США состоялось 3 ноября. В настоящий момент их победитель еще не определен. В некоторых штатах до сих пор ведется подсчет голосов.