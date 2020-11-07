Китай обошел США по темпам роста капитала богатейших жителей в пандемию

Суммарное состояние богатейших жителей Китая в период пандемии COVID-19 выросло на 820 миллиардов долларов. У американцев этот показатель составил 240 миллиардов долларов.

Суммарное состояние богатейших жителей Китая в период пандемии COVID-19 выросло на 820 миллиардов долларов. У американцев этот показатель составил 240 миллиардов долларов.

Согласно данным американского журнала Forbes, в настоящий момент суммарный капитал самых состоятельных жителей КНР достигает отметки в 2,11 триллион долларов. По числу миллиардеров Китай в скором времени может обойти Соединенные Штаты. При этом, не так давно сумма для попадания в этот рейтинг выросла с 1 миллиарда долларов до 1,55 миллиарда долларов.

Также Китай обошел Соединенные Штаты по количеству новых лиц в списке самых богатых людей. В КНР рейтинг пополнили 68 новичков, а в США — 18. Причиной этому стало резкое увеличение спроса в интернет-торговли, технологий и здравоохранения.