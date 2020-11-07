Толпа демонстрантов заняла автомобильную полосу в Нью-Йорке

Автомобильную полосу на юго-восточной части Манхеттена заняли демонстранты, которые до этого митинговали в одном из парков Нью-Йорка.

Автомобильную полосу на юго-восточной части Манхеттена заняли демонстранты, которые до этого митинговали в одном из парков Нью-Йорка.

Несмотря на отсутствие прямых столкновений с сотрудниками правопорядка, некоторые люди из толпы выкрикивают оскорбительные выражения в адрес полицейских. Кроме того, часть демонстрантов скандируют лозунги движения Black Lives Matter.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. В настоящий момент их победитель не определен, а в некоторых штатах до сих пор ведется подсчет избирательных бюллетеней. Кроме того, представители Республиканской партии, от которой в президентской гонке участвует действующий американский глава Дональд Трамп, собираются добиться пересчета голосов в некоторых штатах, куда они поступили по почте уже после дня выборов.