Der Spiegel назвал происходящее в США «кошмаром» многих американцев

Судебные иски, которые подают друг против друга соперничающие на президентских выборах в США Дональд Трамп и Джо Байден усугубляют и без того катастрофичную ситуацию в стране. Об этом пишет немецкое издание Der Spiege.

Судебные иски, которые подают друг против друга соперничающие на президентских выборах в США Дональд Трамп и Джо Байден усугубляют и без того катастрофичную ситуацию в стране. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, освещая американские президентские выборы, ставшие ключевым событием уходящей недели.

Соперники на выборах президента США – действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – идут «ноздря в ноздрю», отмечает автор материала.

При этом демократы уже начали сбор средств на судебные процессы, а Трамп пытается добиться пересчета голосов в ряде ключевых штатов.

«После хаотичного месяца ожиданий и обвинений в манипуляциях один из кандидатов на выборах президента США побеждает по приговору суда. Вот кошмар, которого сейчас опасаются многие американцы: после выборов с близкими результатами и с рекордной явкой избирателей решение об исходе голосования в конечном итоге будут принимать судьи», — говорится в статье.

Такое кошмарное развитие событий, считает автор, нельзя назвать лишь плодом фантазии и отбросить по двум соображениям. Во-первых, такая ситуация уже имела место после выборов 2000-го года. А во-вторых, адвокаты уже начали готовится отстаивать интересы двух кандидатов в президенты, чьи результаты по итогам выборов оказались чрезвычайно близки.

«Яростные обвинения в обмане, угрозы подать иски в суд и требования пересчитать голоса — все это началось уже через пару часов после закрытия последних избирательных участков, когда голоса еще не были подсчитаны», — напоминает журналист.

Действующий президент Дональд Трамп поспешил заявить о своей победе. Однако и его соперник Джо Байден уверен, что после подсчета голосов во всех штатах победа достанется ему. Незначительный разрыв в количестве голосов неизбежно ведет к жесткой схватке, которая будет продолжаться ближайшие несколько недель.

По американским законам суды не могут влиять на итоги выборов и перепроверять результаты подсчета голосов. Таких компетенций нет даже у Верховного суда. Однако судьи могут выносить вердикты по поводу правил подсчета голосов, корректности проведения голосования и правомочности результатов. Именно этим, по мнению автора материала, и собираются воспользоваться оба кандидата.

Республиканцы уже подали иски в Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и Джорджии. А демократы со своей стороны обратились к сторонникам с призывом делать пожертвования на то, чтобы отстоять победу Джо Байдена в судах.

Обе стороны еще перед выборами позаботились о том, чтобы собрать команды из сильнейших адвокатов. При этом Трамп уже тогда заявлял, что он проиграет выборы 2020 года лишь в том случае, если демократы прибегнут к «крупному мошенничеству».

«Практически исключено, что он (Трамп) без борьбы признает свое поражение. Он будет подавать иски по любому поводу. Поэтому Соединенным Штатам в разгар неутихающей пандемии коронавируса предстоят очень неспокойные недели. Судя по всему, раскол страны на два враждебных лагеря углубится, могут возникнуть протесты». – уверен немецкий журналист.

Таким образом Соединенные Штаты Америки могут оставаться в подвешенном состоянии, в течение целого месяца. Результаты подсчета голосов в отдельных штатах должны быть подсчитаны и переданы в Вашингтон не позднее 8 декабря.

Но если спор кандидатов продлится дольше этого срока, который называется safe harbor (в переводе с английского – «тихая гавань»), страну ожидают очень трудные времена.

Однако, по действующему закону, 20 января 2021 года новый президент США должен быть приведен к присяге, и только тогда американцы смогут вздохнуть с облегчением, заключает автор.