Бюллетени в Пенсильвании изолируют по постановлению Верховного суда США

Полученные после дня выборов бюллетени избирателей в штате Пенсильвания будут изолированы согласно постановлению Верховного суда США на основании требования Республиканской партии.

Полученные после дня выборов бюллетени избирателей в штате Пенсильвания будут изолированы согласно постановлению Верховного суда США на основании требования Республиканской партии.

День президентских выборов в США прошел 3 ноября. После этого срока в разные американские штаты, включая Пенсильванию, продолжали поступать избирательные бюллетени посредством почтовой службы. Поэтому представители Республиканской партии подали иск в Верховный суд Соединенных Штатов об их отделении и изоляции.

Подсчет избирательных бюллетеней до сих пор продолжается в некоторых штатах. В президентской гонке участвуют кандидат от республиканцев, нынешний глава государства Дональд Трамп и его соперник, кандидат Демократической партии Джозеф Байден.