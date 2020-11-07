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4:56   7 Ноября 2020
Политика

Бюллетени в Пенсильвании изолируют по постановлению Верховного суда США

Бюллетени в Пенсильвании изолируют по постановлению Верховного суда США

Полученные после дня выборов бюллетени избирателей в штате Пенсильвания будут изолированы согласно постановлению Верховного суда США на основании требования Республиканской партии.

День президентских выборов в США прошел 3 ноября. После этого срока в разные американские штаты, включая Пенсильванию, продолжали поступать избирательные бюллетени посредством почтовой службы. Поэтому представители Республиканской партии подали иск в Верховный суд Соединенных Штатов об их отделении и изоляции.

Подсчет избирательных бюллетеней до сих пор продолжается в некоторых штатах. В президентской гонке участвуют кандидат от республиканцев, нынешний глава государства Дональд Трамп и его соперник, кандидат Демократической партии Джозеф Байден.

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#сша #выборы #байден #трамп #пенсильвания

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