Трамп обвинил Байдена в неправомерных заявлениях о победе на выборах

Демократ Джозеф Байден не имеет права объявлять о своей победе на выборах до объявления окончательных результатов подсчета голосов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Демократ Джозеф Байден не имеет права объявлять о своей победе на выборах до объявления окончательных результатов подсчета голосов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Судебные разбирательства, которые начинаются только сейчас, могут кардинально изменить соотношение голосов, полагает американский лидер. Он обратил внимание, что в первый день выборов, 3 ноября, лидировал в большинстве штатов, но после "загадочным образом" стал отставать.

"Джо Байден не должен неправомерно выдвигать претензии на пост президента. Я тоже мог бы выдвинуть такую же претензию. Юридический процесс начинается только сейчас", — написал Трамп.

Республиканская партия подала в суд несколько исков из-за нарушений на избирательных участках. Команда Трампа призывает приостановить подсчет голосов.