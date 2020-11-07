Суд Невады ускорит рассмотрение иска республиканцев по нарушению на выборах

Республиканская партия США требует приостановить подсчет голосов штате Невада. Окружной суд в Лас-Вегасе рассмотрит поданный командой президента Дональда Трампа иск.

Республиканская партия США требует приостановить подсчет голосов штате Невада. Окружной суд в Лас-Вегасе рассмотрит поданный командой президента Дональда Трампа иск.

Жалоба республиканцев направлена на то, что три тысячи присланных бюллетеней были заполнены не жителями штата Невада. Команда Трампа также заявила, что их наблюдателей не допустили к подсчету голосов. Еще одним пунктом иска стало замечание, что в регионе плохо отработана система сканирования подписей, поэтому нарушения могли не распознать, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Генеральный прокурор штата Невада Аарон Форд назвал иск республиканцев "мусором", а представитель Национального комитета Демократической партии Марк Элиас вовсе полагает, что "республиканцы выдвигают вымышленные обвинения в манипуляциях с бюллетенями". Выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов продолжается до сих пор.