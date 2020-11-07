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2:14   7 Ноября 2020
Политика

В Банги дан старт работе постоянного секретариата Кимберлийского процесса

В Банги дан старт работе постоянного секретариата Кимберлийского процесса

Рабочий процесс постоянного секретариата Кимберлийского процесса в Центральноафриканской Республике (ПСКП-ЦАР) начался в Банги.

Старт работе секретариата был дан главой Министерства горной промышленности ЦАР Леопольдом Мболи Фатраном 4 ноября, пишет Федеральное агентство новостей. Леопольд Мболи Фатран перед началом работы организации передал ее руководителям и работникам необходимое оборудование.

Современная техника позволит секретариату отслеживать местоположение алмазов на территории ЦАР. Министр горной промышленности отметил, что правительство республики, чтобы помочь восстановить горнодобывающий сектор государства, издало декрет о создании ПСКП-ЦАР. Это, по его мнению, помогло обеспечить прочную юридическую основу для его дальнейшей законной деятельности.

Не так давно было сформировано новое подразделение, которое состоит из агентов и координационной группы. Они будут отслеживать местонахождение добытых алмазов на территории шести горнодобывающих регионов государства.

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#цар #банги #ПСКП-ЦАР

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