В Банги дан старт работе постоянного секретариата Кимберлийского процесса

Рабочий процесс постоянного секретариата Кимберлийского процесса в Центральноафриканской Республике (ПСКП-ЦАР) начался в Банги.

Рабочий процесс постоянного секретариата Кимберлийского процесса в Центральноафриканской Республике (ПСКП-ЦАР) начался в Банги.

Старт работе секретариата был дан главой Министерства горной промышленности ЦАР Леопольдом Мболи Фатраном 4 ноября, пишет Федеральное агентство новостей. Леопольд Мболи Фатран перед началом работы организации передал ее руководителям и работникам необходимое оборудование.

Современная техника позволит секретариату отслеживать местоположение алмазов на территории ЦАР. Министр горной промышленности отметил, что правительство республики, чтобы помочь восстановить горнодобывающий сектор государства, издало декрет о создании ПСКП-ЦАР. Это, по его мнению, помогло обеспечить прочную юридическую основу для его дальнейшей законной деятельности.

Не так давно было сформировано новое подразделение, которое состоит из агентов и координационной группы. Они будут отслеживать местонахождение добытых алмазов на территории шести горнодобывающих регионов государства.