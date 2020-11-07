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1:35   7 Ноября 2020
Политика

США и Великобритания строят спецтюрьму для главарей ИГИЛ в Сирии

США и Великобритания строят спецтюрьму для главарей ИГИЛ в Сирии

Главарей запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ будут сажать в специальную тюрьму, которая в срочном порядке строится на главной военной базе США Эт-Танф в Сирии.

Работать с главарями ИГИЛ в этой специализированной тюрьме будут представители США и Великобритании. Об этом сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

В течение следующих 25 дней у сирийско-иордано-иракской границы будет построен центр следствия и содержания заключенных. При этом главарей террористической организации неожиданно решили вывезти из курдских тюрем в Хасеке, где их удерживали в течение последних нескольких лет.

В настоящий момент неизвестно, какие у США и Великобритании планы относительно лидеров ИГИЛ.

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