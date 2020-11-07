Международник Попов объяснил вражду между Западом и исламом

Противостояние исламских народов и Запада зародилось еще во времена колонизации мусульманских стран. Подробно об этом рассказал международник Вениамин Попов.

Противостояние исламских народов и Запада зародилось еще во времена колонизации мусульманских стран. Подробно об этом рассказал международник Вениамин Попов.

Конфликт между сторонами объясняется не только религиозными вопросами. Страны Запада привыкли считать представителей исламского общества людьми "низшего сорта", которыми можно пользоваться в своих интересах. США после распада Советского Союза нашли себе новую жертву и переключились на мусульманские страны, передает "ПолитЭксперт".

"Появилась теория Хантингтона о столкновении цивилизаций, которая внушала идею о том, что ислам всегда агрессивный, воинственный и порождает терроризм", — пояснил эксперт.

Своим отношением Запад положил начало желанию исламских народов отомстить. Этим пользуются террористы. Однако, как считает Попов, постепенно конфликт подходит к концу. Все понимают, что вражда приводит к печальным последствиям для обеих сторон.