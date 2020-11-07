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0:26   7 Ноября 2020
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Комиссия по правам человека в Ливии осудила похищения людей боевиками ПНС

Комиссия по правам человека в Ливии осудила похищения людей боевиками ПНС

Национальная комиссия по правам человека в Ливии (NCHRL) резко осудила похищение местных граждан боевиками нелегитимного Правительства национального согласия в аэропорту Митига.

Представители организации на официальной странице ведомства в Facebook сообщили о незаконном задержании ливийцев, прибывших в Триполи из Бенгази. Боевики ПНС Ливии намерены обменять пленников на террористов, которые отбывают наказание в тюрьме "Аль-Кувейфия".

NCHRL назвала действия ПНС Ливии неправомерными и вызывающими беспокойство. По их словам, подобное поведение создает угрозу срыва перемирия в североафриканской стране, передает Федеральное агентство новостей.

В комиссии призвали руководство триполитанского режима отреагировать на инцидент и немедленно освободить задержанных граждан Ливии. Кроме того, ПНС Ливии должно назначить справедливое наказание для похитителей.

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#похищение #пнс ливии #NCHRL

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