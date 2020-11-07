Минздрав: массовая вакцинация может начаться в Москве в течение двух недель

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" может начаться в Москве и Подмосковье в течение двух недель. Об этом заявили в Минздраве РФ, пишет ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" может начаться в Москве и Подмосковье в течение двух недель. Об этом заявили в Минздраве РФ, пишет ТАСС.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация в столице Российской Федерации и Московской области в течение двух недель пойдет не по производственному принципу, а по территориальному.

"Это то, что называется массовой вакцинацией", — сообщил он.

Подробная, а также достоверная информация о коронавирусной инфекции в России и мире представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф.