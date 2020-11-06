Однопартийцы Трампа требуют не считать полученные после выборов бюллетени

Республиканская партия США во главе с президентом Дональдом Трампом обратились в Верховный суд с требованием прекратить подсчет "незаконных" голосов в Пенсильвании.

Республиканская партия США во главе с президентом Дональдом Трампом обратились в Верховный суд с требованием прекратить подсчет "незаконных" голосов в Пенсильвании.

Избирательная комиссия в Пенсильвании не должна учитывать бюллетени, которые были получены после дня выборов, заявили республиканцы. Трамп намерен продолжать бороться с незаконными голосами на юридическом уровне.

Наблюдателям от Республиканской партии в ряде штатов не разрешают присутствовать при подведении итогов голосования. Американский лидер призывает Верховный суд разобраться с этим нарушением. Выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов продолжается до сих пор.