Ефремова отправили в колонию в Белгородской области

Актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-5 в колонию в Белгородскую область. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-5 в колонию в Белгородскую область. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы артиста отправили к месту, где он будет в течение 7,5 года отбывать наказание. Ефремов хотел остаться в СИЗО, чтобы трудиться там в хозотряде и создать тюремный театр, или же отправиться отбывать наказание в колонию в Чувашии, так как в этом регионе его корни.

"Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила ОНК", — пишет "ОНК Газета", официальное издание комиссии.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович предполагает, что Ефремов будет довольно долго ехать до места отбывания наказания, это может длиться до трех недель. Она также не считает колонию плохим для актера вариантом.