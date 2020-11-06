Трамп намерен продолжать борьбу с "незаконными бюллетенями"

Президент США Дональд Трамп планирует не допустить к подсчету голосов "незаконные бюллетени". Об этом заявил сам американский лидер, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп планирует не допустить к подсчету голосов "незаконные бюллетени". Об этом заявил сам американский лидер, передает РИА Новости.

Глава Соединенных Штатов Америки продолжит юридическую борьбу с незаконно принятыми голосами. Трамп возмущен, что избирательные комиссии в некоторых штатах не допускают наблюдателей от Республиканской партии. Президент заявил, что бюллетени, принятые в этот период, должны быть признанны незаконными.

Всеобщие выборы прошли 3 ноября. Подсчет голосов в ряде штатов продолжается, имя 46-го президента США до сих пор остается загадкой.