МЧС сообщило о возгорании мусора на бывшем заводе ЖБИ в Москве

ГУ МЧС России сообщило, что на территории бывшего завода железобетонных изделий (ЖБИ) на юго-востоке Москвы возникло возгорание мусора на площади около 200 квадратных метров.

ГУ МЧС России сообщило, что на территории бывшего завода железобетонных изделий (ЖБИ) на юго-востоке Москвы возникло возгорание мусора на площади около 200 квадратных метров.

Согласно опубликованным данным на официальном сайте ведомства, в результате возгорания произошло частичное обрушение здания на общей площади около 150 квадратных метров.

"Пожарные продолжают ликвидацию пожара с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда", — говорится в официальном сообщении МЧС.

Также в службе уточнили, что в центральной части завода ЖБИ могут находиться старые газовые баллоны.