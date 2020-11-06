Трамп может подписать приказ об увольнении глав Минобороны США и ЦРУ

Президент США Дональд Трамп может уволить главу Минобороны США Марка Эспера и директора ЦРУ Джину Хаспел в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщил журналист Джош Рогин.

Президент США Дональд Трамп может уволить главу Минобороны США Марка Эспера и директора ЦРУ Джину Хаспел в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщил журналист Джош Рогин.

Вопрос об отставке директора ФБР Кристофера Рэя пока остается нерешенным, отметил аналитик телеканала CNN и автор The Washington Post. Эспер подготовил заявление об увольнении по собственному желанию из-за намерения Трампа уволить министра обороны после победы на президентских выборах.

Глава Пентагона, как сообщило агентство Bloomberg, собирается покинуть свой пост вне зависимости от результата голосования. Разногласия между Эспером и Трампом начались после беспорядков на расовой почве в США.