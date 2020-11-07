Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

Всего таких было десять (пока еще действующеий глава Белого дома Дональд Трамп не считается).

Имя 46-го президента США могут объявить только на следующей неделе из-за оспаривания кандидатами Дональдом Трампом и Джо Байденом результатов подсчета голосов в ряде штатов. Пока демократ Байден опережает республиканца Трампа, но последний обвиняет штаб оппонента в фальсификациях и грозит судом.

В разгар баталий издание The Independent решило напомнить, кому из американских президентов так и не удалось переизбраться на второй срок. Всего таких было десять (пока еще действующего главу Белого дома Трампа не считают).

1. Джон Адамс, второй президент в истории Штатов (с 1797 по 1801). Он был вице-президентом при Джордже Вашингтоне. Однако на посту главы государства не сумел расположить к себе американцев. На следующих выборах он проиграл республиканцу Томасу Джефферсону.

2. Джон Куинси — старший сын Адамса, стал шестым президентом США (с 1825 по 1829). Однако, здесь Куинси повторил судьбу отца и правил страной лишь один срок. Переизбранию помешали разногласия внутри его демократическо-республиканской партии, из-за чего она распалась на демократическую и партию вигов.

3. Демократу Мартину Ван Бюрену посчастливилось быть восьмым главой Белого дома (с 1838 по 1841). Однако американцы решительно не приняли его проект об отделении финансов государства от банков и учреждении государственно казны. Очков Ван Бюрену не добавил и его отказ присоединять Техас без согласия Мексики.

4. Бенджамин Гаррисон занял пост президента в 1889 году, сроком на четыре года. Он был инициатором закона о защите гражданских прав темнокожих американцев, но в то время общество было не готово. Гаррисон проиграл выборы.

5. Республиканец Уильям Говард Тафт возглавил Белый дом в 1909 году и стал единственным человеком в истории Соединенных Штатов, которому удалось быть президентом страны, а позднее (с 1021 по 1930 годы) председателем Верховного суда.

6. Герберт Гувер стал 31-м президентом Америки. В годы его правления (с 1929 по 1933) началась Великая депрессия, с которой, по мнению американцев, Гувер не справился, потому и не был избран на второй срок.

7. Джон Кеннеди, демократ и 35-й президент США (с 1961 по 1963 годы). Он был убит прежде, чем закончился срок его первого президентского правления.

8. Джеральд Форд возглавил Белый дом в результате громкой отставки Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала в 1974 году. На время его президентства пришелся второй сильнейший после Великой депрессии экономический кризис в США, а также потепление в отношениях с СССР. Американцы не оценили работу Форда.

9. Джимми Картер был 39-м президентом (с 1977 по 1981 годы). При нем США бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году, а безработица и инфляция в стране достигли рекордов. Тем не менее, Картер сумел закончить серию египетско-израильских войн. А в 2002 году удостоился Нобелевской премии мира.

10. Джордж Герберт Уокер Буш («Джордж Буш- старший») возглавлял США с 1989 по 1993 годы. При нем объединилась Германия и распался СССР. Внутренняя политика была не столь успешной: Буш нарушил свое же слово и поднял налоги. Непростая экономическая ситуация в 1992 года стоила ему кресла президента. Его сын – Джордж Буш-мл. – правил максимальные два срока.