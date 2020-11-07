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6:00   7 Ноября 2020
Политика

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

Имя 46-го президента США могут объявить только на следующей неделе из-за оспаривания кандидатами Дональдом Трампом и Джо Байденом результатов подсчета голосов в ряде штатов. Пока демократ Байден опережает республиканца Трампа, но последний обвиняет штаб оппонента в фальсификациях и грозит судом.

В разгар баталий издание The Independent решило напомнить, кому из американских президентов так и не удалось переизбраться на второй срок. Всего таких было десять (пока еще действующего главу Белого дома Трампа не считают).

1. Джон Адамс, второй президент в истории Штатов (с 1797 по 1801). Он был вице-президентом при Джордже Вашингтоне. Однако на посту главы государства не сумел расположить к себе американцев. На следующих выборах он проиграл республиканцу Томасу Джефферсону.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

2. Джон Куинси — старший сын Адамса, стал шестым президентом США (с 1825 по 1829). Однако, здесь Куинси повторил судьбу отца и правил страной лишь один срок. Переизбранию помешали разногласия внутри его демократическо-республиканской партии, из-за чего она распалась на демократическую и партию вигов.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

3. Демократу Мартину Ван Бюрену посчастливилось быть восьмым главой Белого дома (с 1838 по 1841). Однако американцы решительно не приняли его проект об отделении финансов государства от банков и учреждении государственно казны. Очков Ван Бюрену не добавил и его отказ присоединять Техас без согласия Мексики.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

4. Бенджамин Гаррисон занял пост президента в 1889 году, сроком на четыре года. Он был инициатором закона о защите гражданских прав темнокожих американцев, но в то время общество было не готово. Гаррисон проиграл выборы.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

5. Республиканец Уильям Говард Тафт возглавил Белый дом в 1909 году и стал единственным человеком в истории Соединенных Штатов, которому удалось быть президентом страны, а позднее (с 1021 по 1930 годы) председателем Верховного суда.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

6. Герберт Гувер стал 31-м президентом Америки. В годы его правления (с 1929 по 1933) началась Великая депрессия, с которой, по мнению американцев, Гувер не справился, потому и не был избран на второй срок.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

7. Джон Кеннеди, демократ и 35-й президент США (с 1961 по 1963 годы). Он был убит прежде, чем закончился срок его первого президентского правления.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

8. Джеральд Форд возглавил Белый дом в результате громкой отставки Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала в 1974 году. На время его президентства пришелся второй сильнейший после Великой депрессии экономический кризис в США, а также потепление в отношениях с СССР. Американцы не оценили работу Форда.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

9. Джимми Картер был 39-м президентом (с 1977 по 1981 годы). При нем США бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году, а безработица и инфляция в стране достигли рекордов. Тем не менее, Картер сумел закончить серию египетско-израильских войн. А в 2002 году удостоился Нобелевской премии мира.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

10. Джордж Герберт Уокер Буш («Джордж Буш- старший») возглавлял США с 1989 по 1993 годы. При нем объединилась Германия и распался СССР. Внутренняя политика была не столь успешной: Буш нарушил свое же слово и поднял налоги. Непростая экономическая ситуация в 1992 года стоила ему кресла президента. Его сын – Джордж Буш-мл. – правил максимальные два срока.

Президент на раз. Кому из лидеров США не удалось переизбраться дважды

 

 

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#сша #выборы #президент

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