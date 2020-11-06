Владимир Путин оценил участие рабочего класса в местных выборах РФ

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой рассказал, что думает о победе уборщицы на выборах в Костромской области.

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой рассказал, что думает о победе уборщицы на выборах в Костромской области.

По словам Путина, жители регионов в курсе тех проблем, которые имеются в городах и селах.

Памфилова добавила, что во время сентябрьской избирательной кампании в России свои кандидатуры выдвинули около 37% представителей ключевых экономических сфер страны. Среди них педагоги, слесари, водители, механики, служащие и представители сельхозотрасли. В качестве примера председатель Центризбиркома привела 23 доярок, двух кузнецов и 11 чабанов, участвовавших в прошедших выборах.

Марина Удгодская с 1 октября руководит Повалихинским сельским поселением, где одержала победу, получив поддержку 84 жителей.