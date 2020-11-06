Почтальон с бюллетенями задержан на американо-канадской границе

Сотрудник почтовой службы Брэндон Уилсон с бюллетенями арестован на границе США и Канады. Об этом сообщают СМИ.

Сотрудник почтовой службы Брэндон Уилсон с бюллетенями арестован на границе США и Канады. Об этом сообщают СМИ.

Пограничная охрана США задержала Уилсона в ночь на 6 ноября. Он попытался убедить работников службы, что письма в багажнике его автомобиля принадлежат ему. Пограничники при обыске обнаружили три избирательных бюллетеня.

Мужчина признался, что с сентября перекладывал некоторые отправления в багажник после работы. Число обнаруженных писем, которые так и не нашли адресата, составило примерно 800 штук. Он получил обвинение в задержании или уничтожении почтовой корреспонденции. Уилсону грозит до пяти лет лишения свободы.