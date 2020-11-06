Адвокат рассказал, какое наследство получат родные сатирика Жванецкого

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, как будет делиться элитная недвижимость покойного сатирика Михаила Жванецкого.

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, как будет делиться элитная недвижимость покойного сатирика Михаила Жванецкого.

Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий всю свою жизнь пользовался популярностью у женщин. От разных отношений у артиста пятеро детей. С последней супругой Натальей Суровой артист состоял в отношениях почти 30 лет, вместе они воспитывали сына Дмитрия, которому сейчас 25 лет. Предположительно, у Жванецкого есть и шестой ребенок — сын от домработницы, однако эта информация не подтверждена официально.

Известный юрист Сергей Жорин отметил, что если у писателя не было заранее составлено завещание, то все имущество будет делиться на семь частей.

"Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, де-юре принадлежит его супруге. А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди — это и дети, и супруга", — пояснил адвокат в интервью Teleprogramma.pro.

Если артист успел до смерти составить завещание, то должна быть выполнена воля покойного. Если у Жванецкого есть нетрудоспособные родственники первой степени: пенсионеры, несовершеннолетние дети или инвалиды, то им доля полагается в обязательном порядке.

После себя Жванецкий оставил квартиру в центре столицы в Старопименовском переулке, стоимость который оценивается в 70 млн рублей. Также сатирик владел особняком в Подмосковье и небольшим домом в курортном районе Одессы.