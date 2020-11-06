"Большой и самобытный художник": Петросян о Жванецком

Артист Евгений Петросян рассказал о том, как сильно он переживает из-за утраты коллеги Михаила Жванецкого и выразил соболезнования его родственникам.

Артист Евгений Петросян рассказал о том, как сильно он переживает из-за утраты коллеги Михаила Жванецкого и выразил соболезнования его родственникам.

Комик Евгений Петросян поддержал родственников писателя-сатирика Михаила Жванецкого и рассказал, каким великим творцом он был.

"В такой час рассказывать что-то очень сложно, потому что я нахожусь под большим тягостным ударом и ощущением беды. Но тем не менее скажу, что Жванецкий — это человек-эпоха", — расказал Петросян.

По мнению комика, Жванецкий мог сочетать в себе множество красок. Быть одновременно философом и драматургом, остроумным и социально-осмысленным. Артист также подчеркнул, что по его мнению Жванецкий будет много значить на протяжении многих лет, потому что он большой и самобытный художник.