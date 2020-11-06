Вассерман: Москва наблюдает, как посеянный ЕС гнев превращается в бурю

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман высказался о новой террористической волне, которая в октябре накрыла страны ЕС.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман высказался о новой террористической волне, которая в октябре накрыла страны Европы. В своей колонке на сайте РЕН-ТВ он заметил, что Запад сам «ухаживал за чудовищем» под названием «арабская весна», скармливая ему одного государство за другим.

Интеллектуал напомнил, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи не просто сдерживал миграционный поток в Европу из соседних стран. Он также подавлял фундаменталистов и объяснял, что ислам несовместим с террором. Но британские и французские политики объявили его «врагом человечества», свергли и убили при участии США.

«После того через Ливию в ЕС хлынул поток беженцев и — под видом беженцев — террористов», — пишет Вассерман.

29 октября в Ницце 21-летний выходец из Туниса набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Трое погибли. Одну из жертв террорист обезглавил. Вассерман напомнил, что «арабскую весну» начали как раз с Туниса.

«Искать виновных во вспышке немотивированной злобы, захлестнувшей Европу, нужно не только в мечетях Ближнего Востока, а, скорее, в кабинетах чиновников, решивших научить Восток «демократии». Вы долго и нежно ухаживали за этим чудищем, товарищи европейцы. Тщательно скармливали ему страну за страной. Сербия, Тунис, Ливия, Египет, Мали, Сирия — список огромен», — убежден публицист.

Поздним вечером 2 ноября из автомата и пистолета обстреляны шесть мест отдыха в центре Вены. Убиты пять человек. Предполагаемый убийца позже застрелен полицией при попытке задержания. Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность.

«Открытым текстом отмечаю: утрата чувства самосохранения — признак скорой смерти. Новая Европа делает едва ли не все для такого своего финала. Годами старается преуменьшить угрозу исламизма. Ведь за спиной преступников и Саудовская Аравия — большие деньги — и Турция, способная вновь открыть наплыв беженцев»

Миллионы желают перебраться к европейцам из стран, где эта самая Европа затеяла войну и разорения, подчеркивает публицист. При этом Запад пытается решить свои проблемы за чужой счет: надеется стравить Турцию с РФ и потом «полакомиться клочками».

«Но Москва разгадала маневр и наблюдает, как посеянный ЕС гнев превращается в бурю на его собственных улицах. Мы научились вашим фокусам, господа. Так же вы вели себя в тридцатых, взращивая Гитлера. Тоже умиротворяли агрессоров, отдавая им всё, что те желали», — заключил Вассерман.

Ранее Вассерман заявил, что, если победителем президентских выборов в США будет объявлен кандидат от Демпартии Джо Байден, мировой экономике грозит такое обрушение, что «коронакризис» покажется мелочью.