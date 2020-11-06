Пересчет голосов в Грузии не выявил серьезных нарушений

Партия "Грузинская мечта" улучшила свои результаты на парламентских выборах после пересчета голосов.

Партия "Грузинская мечта" улучшила свои результаты на парламентских выборах после пересчета голосов.

Такое заявление сделал один из лидеров политической силы Мамука Мдинарадзе. Он сообщил, что после пересчета бюллетеней на 19 избирательных участках не было выявлено никаких следов фальсификаций и подтасовок. Об этом рассказывается в материале издания Sova.News.

"Тот факт, что парламентские выборы 2020 года были проведены правильно и демократично, признало все международное сообщество. В предвыборный период и в день голосования было получено минимальное количество жалоб на нарушения", — заявил он.

Полученные замечания по поводу проведенных выборов были связаны с одним и тем же фактом. Жалобы стали поступать только после обнародования предварительных результатов, по которым "Грузинская мечта" получила ощутимое преимущество.