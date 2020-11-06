Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:23   6 Ноября 2020
Армия

Марокко призывает другие страны не вмешиваться в ливийский кризис

Марокко призывает другие страны не вмешиваться в ливийский кризис

Глава Министерства иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что Ливия способна самостоятельно справиться с кризисом в стране, передает Федеральное агентство новостей.

Бурита прокомментировал недавнюю встречу делегаций Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей в Бузнике, отметив, что сторонам удалось достичь соглашения по вопросу политического урегулирования ситуации в Ливии.

Он также добавил, что предыдущие раунды переговоров стали основой для достижения нынешних положительных результатов в вопросе урегулирования кризиса в Ливии. Бурита подчеркнул, что представители Востока и Запада способны самостоятельно решить все возникшие противоречия, а также призвал другие страны не вмешиваться в ливийский кризис.

"Ливия вернется к стабильности, а граждане вновь обретут нормальную жизнь и благополучие", — пояснил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #марокко #Бурита

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров