Погребинский: звонок из посольства США вызвал у Зеленского истерику

Украинский президент Владимир Зеленский после общения с американскими дипломатами впадает в экстаз от ужаса и начинает нести полную ахинею.

Украинский президент Владимир Зеленский после общения с американскими дипломатами впадает в экстаз от ужаса и начинает нести полную ахинею.

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Последним ярким примером такого поведения, по словам политолога, стали выступления главы государства по поводу Конституционного суда Украины, который принял решение отменить уголовную ответственность для государственных чиновников за неподачу деклараций о доходах.

Американские дипломаты так запугали Зеленского за его законопроект о роспуске КСУ, что у президента Украины началась натуральная истерика, заявил Погребинский.

«Типичная, ужасная истерика, после которой он никак не может остановиться и несет бесконечную ахинею, понимаете? Уже третий день подряд. Ясно, что его любой чих со стороны американского посольства вводит в экстаз ужаса», — подчеркнул эксперт.

При этом Михаил Погребинский обратился непосредственно к самому Зеленскому, напомнив тому, что увольнять его будут не американцы, а украинский народ.

«Владимир Александрович, не они тебя уволят – украинский народ тебя уволит и тебе место здесь будет очень трудно найти, чтобы можно было сказать спасибо тебе, даже если ты раньше времени уйдешь и поступишь прилично», — предупредил президента политолог.

Для того, чтобы изменить эту ситуацию, Зеленскому необходимо срочно взять на себя ответственность за происходящее в стране, и в целом поменять отношения к своей роли.