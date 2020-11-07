Житель Флориды рассказал горькую правду о выборах в США

По словам гражданина США, махинации при подсчете бюллетеней избирателей прежде всего связаны с почтовым голосованием.

Живущий 22 года во Флориде россиянин Максим на правах анонимности рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» о массовых фальсификациях на выборах президента. По его словам, махинации при подсчете бюллетеней избирателей связаны с почтовым голосованием.

44-летний Максим, который уже 22 года живет в США, Подробнее на «Вести Подмосковья»: https://vmo24.ru/news/zhitel_shtata_florida_rasskazal_o_vyborah_v_ssha

«Такая мировая фальсификация данных идет, что это нереально. Такого вообще никогда не было. По почте голосование…. Это вообще бред какой-то. Такого никогда не было. Ну как можно по почте голосовать?», — негодует Максим.

Выборы 46-го президента США прошли во вторник, 3 ноября. Сейчас идет подсчет голосов. Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы.

Основные сомнения в честности прошедших выборов вызвало голосование по почте (из-за пандемии), которым воспользовались гораздо больше сторонников демократов, чем республиканцев.

Адвокат Трампа Руди Джулиани уже заявил о махинациях при подсчете «почтовых» голосов. Собеседник издания считает, что фальсификации на выборах обернуться массовыми беспорядками на американских улицах.

«Пока никто ничего не знает. Но Трамп уже объявил, что оспорит результаты в суде. Поэтому у нас будет очень много беспорядков скоро», — сказал житель Флориды.

Собеседник ПС также поделился, как проходит процедура голосования по почте. Сам же он, как сторонник республиканцев, голосовал 'in person' — на участке по месту жительства.

«Одному из социологов задавали вопрос: "Ну как можно так голосовать? Можно ведь купить бюллетень!" Он говорит: "Вот если вы дадите мне сто долларов и купите мой бюллетень, это вне закона, а вот если дадите мне сто долларов и попросите проголосовать за Байдена, чтобы я лично заполнил бюллетень и отправил, то в этом ничего противозаконного нет. Я делаю свой выбор. А как я его делаю — это мое личное дело"», — рассказал Максим.

По мнению гражданина США, избирательная кампании в Штатах закончится не скоро. Демократы будут спонсировать протесты и массовые уличные беспорядки, поскольку им «нечего терять».

«Эта избирательная кампания просто так не закончится. Ни сегодня, ни завтра, ни до Нового года. Вот увидите. Им [демократам] ни в коем случае нельзя проиграть эти выборы. Все. У них установка. Им выборы проиграть нельзя.», — поделился своим мнением собеседник издания.

Напомним, избирательная система в Соединенных Штатах предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Все дело в том, что выбор президента возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в Конгрессе США.

В президентской гонке выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате. Однако обязывающего их к этому закона нет.