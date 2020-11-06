Завербованные турками сирийцы пропадают в горах Карабаха
Наемники из Сирии пропадают без вести на территории Карабаха, рассказал руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в статье для Федерального агентства новостей.
Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе в настоящий момент продолжается, отметил Яррик для ФАН. По его словам, оппозиционные сирийские издания в последнее время распространяют информацию о пропавших в регионе членах "умеренной оппозиции", переброшенных Турцией в помощь Азербайджану.
Семье членов сирийской банды "Ашамат", входящей в группировку "Дивизия Султан Сулейман Шах", которые были завербованы турками, обратились к Анкаре с просьбой выяснить, что произошло с их родными, пропавшими в Карабахе.
"Абу Амаша (главарь банды "Амашат") воспользовался нашей бедностью и тяжелым положением, завербовал наших детей и без военной подготовки отправил их воевать в Азербайджан в ужасных условиях", — говорится в обращении сирийцев, перевод которого предоставило издание "Русская весна".