Наемники из Сирии пропадают без вести на территории Карабаха, рассказал руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в статье для Федерального агентства новостей.

Наемники из Сирии пропадают без вести на территории Карабаха, рассказал руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в статье для Федерального агентства новостей.

Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе в настоящий момент продолжается, отметил Яррик для ФАН. По его словам, оппозиционные сирийские издания в последнее время распространяют информацию о пропавших в регионе членах "умеренной оппозиции", переброшенных Турцией в помощь Азербайджану.

Семье членов сирийской банды "Ашамат", входящей в группировку "Дивизия Султан Сулейман Шах", которые были завербованы турками, обратились к Анкаре с просьбой выяснить, что произошло с их родными, пропавшими в Карабахе.