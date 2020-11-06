Антипов объяснил, почему суд по МН17 всерьез заинтересовался Аваковым

По мнению технического эксперта, выложенное МИД Украины видео сразу после катастрофы подтверждает, что операция была заранее спланирована СБУ.

Защита Олега Пулатова, который проходит обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, выступила за допрос экспертов, исследовавших ракету, сбившую самолет. Об этом рассказал во вторник, 3 ноября, адвокат Баудевейн ван Эйк.

Как он отметил, выводы некоторых организаций, среди которых — Национальный институт криминалистики, могут быть поставлены под сомнение. В частности, возникает вопрос по части того, был ли Boeing сбит ракетой типа 9М38 с боеголовкой 9Н314М.

«Только когда мы получим ответы на все вопросы, касающиеся экспертизы, опыта, методологии и масштаба исследований, эти доклады могут быть должным образом оценены, а мы сможем сделать заключение о том, могут ли они служить доказательством», — заявил подчеркнул ван Эйк.

Также сторона защиты потребовала допросить главу МВД Украины Арсена Авакова насчет видео с ЗРК «Бук», попавшего в сеть после авиакатастрофы. На нем якобы изображено, как тягач с ракетным комплексом направлялся к границе с Россией. По словам Эйка, именно «Бук» мог сбить MH17.

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова потребовала допросить главу МВД Украины Арсена Авакова, рассказал адвокат Баудевейн ван Эйк.https://t.co/MrJmRsT1JN pic.twitter.com/mFBg49SIdd — Газета.Ru (@GazetaRu) November 5, 2020

«Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией», — сообщил Баудевейн ван Эйк.

По мнению технического эксперта Юрия Антипова, Служба безопасности Украины выложила документы о мнимой причастности России к катастрофе слишком поспешно. Это, по его словам, указывает на то, что операция была заранее спланирована. В беседе с «НьюИнформ» Антипов также указал, что подлинность видео вызывает много вопросов.

«А поспешность нужна только при ловле блох. Для того, чтобы согласовать какой-то документ, в СБУ на это уходит две-три недели, все бумаги проходят длительную процедуру визирования. А тут практически сразу же все документы были готовы. Эта поспешность выдала их с головой!» — не сомневается эксперт.

Кроме того, Антипов прокомментировал вероятность того, что Аваков придет на судебное слушание. По его словам, это вряд ли произойдет.

«Аваков, конечно, не приедет на заседание! Это как с теми спутниковыми снимками США. Американцы помахали ими перед всеми и начали будоражить весь мир обвинениями в адрес России. А теперь сидят в углу и говорят, что эти снимки сверхсекретные и они их никому не покажут. Тот факт, что Аваков выложил видео фактически сразу же после трагедии, только подтверждает, что все это заранее было спланировано и подготовлено СБУ», — заявил собеседник.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии» выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате катастрофы погибли 298 человек — граждане десяти государств.

По крушению возбудили уголовное расследование. В июне 2019 года СГГ заявила, что установила группу из четырех подозреваемых лиц, причастных к инциденту: бывшего главы ополченцев Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.