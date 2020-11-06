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19:04   6 Ноября 2020
Общество

Петербуржцы получили в Смольном государственные награды

Петербуржцы получили в Смольном государственные награды

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан сегодня вручил в Смольном государственные награды жителям Санкт-Петербурга.

Церемония награждения проходила по поручению президента России, сообщает пресс-служба городской администрации. Петербуржцев поздравил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что человеческий капитал был и остается основой для развития Северной столицы.

Орден Александра Невского получил исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин. Орден Дружбы народов — завкафедрой Российского государственного института сценических искусств Лев Сундстрем. Градоначальник отметил, что Сундстрем помог в начале профессиональной деятельности многим известным актерам.

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#беглов #награды #петербуржцы

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