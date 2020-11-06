Битву за Москву 1941 года воссоздадут на Красной площади 7 ноября

Реконструкция сражений за Москву 1941 года пройдет у Главного храма Вооруженных сил РФ 7 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Реконструкция сражений за Москву 1941 года пройдет у Главного храма Вооруженных сил РФ 7 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Жители Москвы смогут с головой окунуться в атмосферу ушедших лет с 7 на 8 ноября. Многочисленные танки различных моделей, военная техника и военнослужащие примут участие в представлении. Зрители смогут увидеть порядка 40 военных объектов.

Зрелищные инсталляции на Манежной площади и в музее "Дорога памяти" у Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области будут доступны всем, говорится в сообщении. Мероприятия пройдут соблюдением мер по нераспространению COVID-19.