Итоги выборов президента США в Джорджии пересмотрят

Власти американского штата Джорджия запустят процесс пересчета результатов президентской гонки. Такое заявление сделал государственный секретарь штата.

Власти американского штата Джорджия запустят процесс пересчета результатов президентской гонки. Такое заявление сделал государственный секретарь штата.

Представитель региона добавил, что в настоящий момент в Джорджии нет ясности по итогам голосования.

Ранее команда кандидата Республиканской партии США Дональда Трампа объявила о запуске линии обратной связи, на которую американцам предлагают направлять обращения об имевших место нарушениях в ходе избирательной кампании.