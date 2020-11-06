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18:45   6 Ноября 2020
Политика

Итоги выборов президента США в Джорджии пересмотрят

Итоги выборов президента США в Джорджии пересмотрят

Власти американского штата Джорджия запустят процесс пересчета результатов президентской гонки. Такое заявление сделал государственный секретарь штата.

Представитель региона добавил, что в настоящий момент в Джорджии нет ясности по итогам голосования.

Ранее команда кандидата Республиканской партии США Дональда Трампа объявила о запуске линии обратной связи, на которую американцам предлагают направлять обращения об имевших место нарушениях в ходе избирательной кампании.

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