Снайпер Деки поведал, когда ожидается масштабное наступление ВСУ на Донбасс

Украинская армия может начать масштабное наступление в Донбассе после наступления нового 2021 года. Об этом в беседе с информационным агентством Nation News рассказал снайпер Деян Берич – сербский доброволец.

Украинская армия может начать масштабное наступление в Донбассе после наступления нового 2021 года. Об этом в беседе с информационным агентством Nation News рассказал снайпер Деян Берич – сербский доброволец.

Украина является проектом Запада в борьбе против России, отметил собеседник агентства.

«Для Украины сегодня вообще не имеет значения, кто будет президентом в США. Использовать Украину в своих целях — это внешняя политика США, ее диктуют люди в Америке, которые не являются публичными. Для Запада нужно разжечь протесты по всему постсоветскому пространству», — считает серб.

Некоторое время назад, по его словам, Запад попытался разжечь конфликт в Белоруссии, а также вновь начал войну в Нагорном Карабахе. Таким образом Россию пытаются втянуть в войну. При этом, если обстановка в Карабахе не улучшится и Россия будет вынуждена вмешаться, то и в Донбассе произойдет эскалация конфликта. Украина может попытаться устроить там блицкриг, считает Деян Берич.

«Поэтому, если конфликт в таком же темпе в Карабахе продолжится, можно ожидать после Нового года масштабного наступления украинской армии на Донбасс», — убежден сербский доброволец.

По его словам, Украина готовится провести блицкриг в Донбассе с 2016 года. Туда уже приезжали военные из Хорватии. Которые занимались обучением военнослужащих ВСУ и радикалов из нацбатальона «Азов».

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, не поддержавших произошедший в столице Украины государственный переворот.

Обострение армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября 2020 года.