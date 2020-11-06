Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар провел встречу с шейхами и старейшинами племени Макариха. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар провел встречу с шейхами и старейшинами племени Макариха. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ливийские шейхи и старейшины выразили Хафтару благодарность за борьбу с террористами в Ливии, отметив, что ликвидация бандформирований будет способствовать восстановлению безопасности на территории республики.

В свою очередь Хафтар поблагодарил шейхов и старейшин за доверие и поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА). В конце встречи представители племени подтвердили приверженность Бенгази, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Стоит отметить, что ранее Хафтар провел встречу с представителями племен туарегов, которые высоко оценили вклад ЛНА в обеспечение безопасности республики, а также выразили благодарность за защиту мирного населения от деятельности бандформирований.