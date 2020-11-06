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18:40   6 Ноября 2020
Политика

Президент Белоруссии гарантировал проведение новых выборов

Президент Белоруссии гарантировал проведение новых выборов

Новые выборы в Белоруссии пройдут, когда народ примет соответствующее решение, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства гарантировал проведение новых выборов в стране, когда этого захочет народ. Лукашенко напомнил, что некоторые требуют выборов, однако они состоятся только при желании граждан страны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов избирателей.

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